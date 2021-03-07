藻礁公投與政府會面臨時喊卡，負責居中牽線的台灣公民參與協會理事長何宗勳宣布退出所有藻礁公投事務，外界認為這是環團內部鬥爭，公投領銜人潘忠政7日上午強調，「這沒什麼好鬥的」，一開始是自己的決策錯誤，對於他的退出表達遺憾，但也很歡迎他隨時關注藻礁議題。

潘忠政說，何宗勳是社會運動者，他有很多社會運動的經驗，這一次的公投他是搶救藻礁公投的倡議者，主動牽線與政府會談，提出非常有前瞻性的且是比較立即有效的一個搶救的方法，一剛開始感到猶豫，後來大家覺得要搶救藻礁應該要馬上投入才對，所以感謝何提出這樣的意見，然後大家一直努力到現在也有成果。

他說，何宗勳透過媒體方式讓藻礁熱度持續受到關注，一直都非常感激，這是讓全國人民看見的主要方式。這次由他和陳吉仲主委聯繫也有徵詢過意見，沒有想到做出錯誤判斷，當時沒有考慮到現在有將近60萬的支持者，外界也擔心被摸頭或是撤案，有這樣的擔心很正常，對於外界這樣的疑慮未造成未來活動的困擾，所以最後夥伴討論過後採取共識決，認為在連署書送件後再來和政府對談也不遲。

潘忠政表示，目前的公投決策仍由舊的決策小組成員，預計8日過後才會籌組新的決策小組，目前陸續也有許多新的團體加入，還是希望有更多元的聲音被聽見。

(中時 )