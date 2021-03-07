近日「珍愛藻礁公投連署」響應熱烈，反映人民對環境保護意識的提升，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，一個政黨在野和執政後考量的地方不同，感嘆「即便是環保起家的民進黨，執政後環保也不再是優先，藻礁也是。」

何宗勳指出，基本上任何政黨在野時和NGO都比較接近，社運基本上也都會參加，國民黨因為歷史因素，在野時雖然也會試著和社團接近，但不會像黨外起家的民進黨那樣「接地氣」，也不會那麼順利。

國民黨執政時比較有御用的公益慈善等社團，民進黨執政時就會有社運團體的人擔任委員或當官，這是不同政黨的特色。

何宗勳說，一個政黨在野時只要任何公民團體有主張基本上都會出席，那時也不會去想哪天會輪到你執政，否則保留太多別人下次就不會再找你來了；但是等到接近大選時，勝選越有希望的政黨在簽連署書或承諾時就會越發謹慎，可以回頭看總統蔡英文競選時簽署的並不多。

他感嘆，2016年蔡總統就任後，2017年環團因為藻礁議題和執政黨激烈辯論，2018年也同樣如此，「關心環保應該沒有人心懷惡心，但上位後關注的議題真的會變，在利害考量下很難再回到環保優先，即便是以環保起家的民進黨，在經濟之前藻礁變得不值一提，官僚體系實在難以撼動。」

(中時 )