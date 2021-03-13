針對大陸「兩會」仍重申堅持一中原則和「九二共識」，海基會代理董事長許勝雄昨接受訪問時表示，台灣與大陸防疫都做得好，應適時開始互動，能省很多不必要困擾與猜忌。對此，港媒認為，許勝雄這番話表達了這段時間以來，台灣各界要求兩岸重啟對話、恢復和增進兩岸交流的呼聲日趨高升。

海基會昨（12日）舉行董監事會，許勝雄在會前接受媒體聯訪，對於大陸總理李克強11日在人大記者會上表示，在堅持一個中國和九二共識的前提下，大陸願意歡迎台灣各黨派、團體、人士，就兩岸關係和民族未來和大陸開展對話。許勝雄回應，兩岸間其實有很多環境跟條件需要交流，台商在大陸有很多投資，約十萬家台商在陸投資，台灣一年出口到大陸占出口總額43％，商務經濟交流、人民往來需要做更多互動，疫情告段落時應該是要開始互動的時候。

至於要從哪些領域先展開交流，許勝雄回應，交流不一定要從哪個角度或單位體系開始，只要有利兩岸和平穩定，及交流有助經濟活動、和平運作等，都可以做，沒有先後順序問題，除非要去簽協議，「目前並沒有這個作業」。

對此，港媒《中評網》解讀，許勝雄的話表達了台灣這段時間以來，各界期盼兩岸能重啟對話並恢復交流的聲浪，在中美關係及國際大環境變化下，兩岸終於出現改善的契機，但「兩岸能否春暖花開，關鍵還在於台灣執政者的政治判斷」。

(中時新聞網)