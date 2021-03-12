美中半導體行業協會日前宣布成立共同工作組，計畫每年2次的會議，在2國的技術和貿易限制等政策上做交流，讓人不禁猜測是否是美國態度放軟，有可能再度放寬對大陸的半導體出口管制。然而，據日媒報導，有知情人士指出，這次2國半導體協會的合作，2國政府並未參與其中。

大陸半導體工業協會（CSIA）和美國半導體工業協會（SIA）成立共同共作組，預計將每年舉行2次的會議，討論內容包含出口控制、供應鏈安全和加密法規等。據CSIA說，雙方會各派協會內10間公司作為代表參加。

根據《日經新聞》今（12日）報導稱，有知情人士消息指出，在雙方半導體工業協會的合作中，政府都未參與其中，都是由私人企業所主導。但儘管如此，市場還是將其視為2國貿易關係的緩和，美國有可能放寬對大陸的出口限制。在周四，半導體類股呈上漲趨勢，在香港上市的中芯國際上漲了10%，美國晶片製造商如高通、英特爾、AMD和博通等均比前一日收高。

在前總統川普的執政期間，掀起了中美貿易戰以及對大陸的出口管制，2國半導體產業損失了數十億美元。據美國商會先前發布的報告指出，如果技術再繼續脫鉤，美國晶片製造商將損失540億至1240億美元不等。

(中時新聞網)