台南市環保局清潔隊員拾金不昧美事再添一椿。東區清潔隊員梁宗盛掃街時發現一個髒污信封瞥見上面有數字與$符號，好奇打開竟是鈔票。失主今天也對梁宗盛有著道不盡感謝。

台南市政府警察局一分局東門派出所員警透露，失主是北部人，有親人住在東區，昨天不慎將裝著現金的信封遺失在府東街，發現之後焦急不已。親人趕急幫忙打電話到東區各派出所，詢問有無好心人士拾獲裝有現金信封袋。東門派出所日下午3時多接到失主親人的詢問電話，幾經比對確認無誤。

梁宗盛表示，撿到錢當下第一個想法就是失主一定很著急，根本不會有其他念頭，自然是要送交警方，就盼在最短時間找到失主。幸好隔天失主就領回，自己也就放心了。

回想整個過程，梁宗盛覺得還挺戲劇的，昨天下午2時多在府東街清理髒亂點，沒多久發現原地上躺著一個對摺、有點髒髒的白色橫式信封，一把就掃起倒入垃圾袋，根本沒想到裡面有鈔票。他說，可能老天爺要他做好事吧，才會突然發現信封上寫著$，還有阿拉伯數字33000，勾起打開一探究竟的好奇心，不然這些錢，最後就會送上垃圾車進入焚化廠了。

梁宗盛說，裝錢的信封被發現的地點頗為顯眼，來往的人、車竟然都沒注意。工作告一段落後，梁宗盛就近將信封送至東門派出所，在警方清點下，信封內有新台幣4萬6100元以及100元美金。

台南市政府環保局長謝世傑肯定清潔隊員道德操守令人欣慰，展現人性的善良與光輝，為冷漠社會帶來溫暖，值得稱許將予以敘獎。（編輯：孫承武）1100313

(中央社)