各國陸續開始接種疫苗，日本醫護也將在17日起開始接種，新北市長侯友宜今表示，全球疫情因疫苗施打有逐漸緩解趨勢，日本醫護人員今起開始施打，希望台灣不要落後太久，有賴中央跟各國接洽，大家全力支持，新北也會配合中央滾動修正。

侯友宜指出，根據國際數據分析，施打疫苗有效防止感染機率高達94％，先施打國家感染的確診數據也在下滑中，他相信台灣只要守住今年嚴重疫情，並有機會施打疫苗，疫情就會很快消散，恢復常態生活。

衛生局長陳潤秋在防疫會議上指出，目前施打比例最高國家是以色列、其次阿拉伯聯合大公國，第三則是英國與美國，以色列更是多達4成已經接種，經過分析有症狀感染者銳減94％，若無法防堵被感染，也能減少重症。

陳潤秋指出，英國到現在已有1500萬人接種第一劑，日本將在17日起為醫護人員施打疫苗，台灣目前正等待中央的疫苗到貨，根據數量第一優先是照顧肺炎的醫療人員。

(中時 )