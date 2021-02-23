中職今（23）日召開領隊會議，討論新球季比賽的相關事項，其中周六（26日）開打的官辦熱身賽將開放每座球場的50％觀眾席，並於明日上午11時開始在售票系統預售。

中職會長蔡其昌表示，中央疫情指揮中心已經同意中職官辦熱身賽可以開放觀眾進場，額度是每座球場的50％。至於例行賽的防疫計劃亦已送出，等指揮中心回覆，基本上延續去年最後一個階段的內容。聯盟則補充說明，去年球季結束前是開放觀眾席的78％座位，場內觀眾也可以飲食。

蔡其昌上任後積極走訪各球場，他認為，相關的硬體設施各球團都已投入大量經費整建，還有軟體的改善也在進行中，從官辦熱身賽開始中職會全力辦好每一場比賽。

至於台灣目前已在進口新冠肺炎疫苗，職棒球員是否也應全面施打？蔡其昌表示，這應該要配合疫情指揮中心的決策，其實不只是職棒選手，還有其他的運動員。基本上他個人認為，要出國比賽的選手和團隊應該要比較優先考慮施打，當然這只是個人的看法，施打的策略和優先次序都應配合防疫中心。

(中時 )