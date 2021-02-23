新北市長侯友宜今（23日）上午10時許主持市府治安會報，會中表揚公共安全稽查小組有功人員及忠勤、忠義員警楷模，並感謝各局處人員及員警熱心付出。侯友宜表示，持續針對公安場所加強稽查，對於違規處所強制執行拆除，避免公安事件發生。

侯友宜說，感謝戮力從公、恪遵職守的基層同仁，春節期間仍堅守崗位，守護在第一線維持治安，保護新北市民安全。

此外，感謝公共安全聯合稽查人員面臨困難時，不畏強權、杜絕官僚，盡力扮演除弊角色「很到位」，應持續針對轄內八大行業、逃生避難（大型出租套房、補習班及養護機構等）及高容留場所（大型賣場、電影院等）等加強該類場所稽查，對於違規處所強制執行拆除，避免公安事件發生。

侯友宜說，感謝警察局第一線基層同仁，除了負起捍衛治安的任務，還要為民服務適時扮演保母的角色，面臨各種突發狀況，能夠發揮緊急應變、危機處理的能力，盡力解救市民生命，減少重大災難發生。

警察局局長黃宗仁表示，對於轄區幫派分子刻意挑釁治安、製造人身安全威脅，我們絕對有信心短時間內全力壓制、偵破，讓犯罪集團受到法律制裁，絕不容許暴力犯罪情事發生，將持續刨根溯源，全力掃蕩幫派，貫徹政府打擊黑幫之決心，全面向暴力犯罪宣戰，以維護民眾安居樂業。

(中時 )