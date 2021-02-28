新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖小年夜執勤時，突然在派出所外的機車旁昏厥，當場失去生命跡象，經搶救46小時，家屬同意拔管放棄急救，家屬今（28日）上午在板橋殯儀館舉辦告別式，新北市長侯友宜親自到場主祭，侯提到，警察勤務一定要人性化，讓警察把身體照顧好，才可以造福人民。

張國聖享年51歲，警專第9期畢業，身後留有遺孀及就讀大三的兒子。張國聖小年夜執勤時，獨自走向派出所外的機車卻突然昏厥，送往新店慈濟醫院急救，但經過46小時搶救，張員仍無法自主性呼吸，加上腦幹中樞缺氧損傷嚴重，家屬同意拔管放棄急救。

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖猝死，家屬今（28日）上午在板橋殯儀館舉辦告別式，新北市長侯友宜親自到場主祭。（翻攝）

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖猝死，家屬今（28日）上午在板橋殯儀館舉辦告別式，新北市長侯友宜親自到場主祭。（翻攝）

侯友宜擔任主祭，立委蘇巧慧、葉毓蘭、洪孟楷、林德福等都有到場陪奠，侯友宜表示，張國聖巡佐因公在小年夜不幸殉職，令警察同仁相當不捨，今天是他的公祭，懷著感恩與不捨的心情來送他最後一程，希望他一路好走。

侯也說，希望警察同仁在執勤過程當中，能夠記得安全是最重要的，平常時間一定要把身體照顧好，健康是警察最重要的，也是人生最重要的一門功課，所以警察同仁該休息時一定要多休息，勤務一定要人性化，讓警察把身體照顧好，才可以造福人民，大家一起為警察加油打氣，一定會把治安做好。

(中時 )