財政部公布去年公共建設招商成果，新北市睽違7年再度奪下招商王，第二名、第三名分別為台南市、新竹縣。往年招商常勝軍是台北市，這次因為北投士林科學園區招商不如預期，排名下滑到第四名。資深媒體人韋安表示，這實際數據證明侯友宜強調「專心市政」，不是口頭空炮，而當今政壇侯友宜不敗的最佳策略為「高築牆，廣積糧，緩稱王」。
財政部促參司公布去年公共建設招商成果，新北市以224.23億元、19件簽約，再度奪下招商王；第二名為台南市的114.22億元、2件簽約；第三名為新竹縣的65.11億元、1件簽約；台北市則因北投士林科學園區招商不如預期，以40.76億元、12件簽約，排名下滑到第四名。
韋安在4日在臉書貼文表示，侯友宜有在做事？數據出來了，又是第一？財政部日前公布去年公共建設招商成績：第一名新北市224.23億元、第二名台南市114.22億元、第三名新竹縣65.11億元、台北市則是40.76億元。所以侯友宜一再強調「專心市政」，不是口頭空炮，而是用實際數據來證明。「高築牆，廣積糧，緩稱王」，看來是侯友宜立於當今政壇不敗的最佳策略。
網友認為，「新北市地廣人稠，台北市趨近飽和，不能光看一時數據判斷。」、「順其自然就好，時機還早。出頭的釘子未必是好事。」
(中時新聞網)
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