◎500萬劑BNT疫苗簽約前破局 陳時中證實外力介入

新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動邊境解封的希望。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，原本向BNT直接洽談500萬劑疫苗（輝瑞/BNT疫苗），甚至連新聞稿都已經準備好，卻因為外力介入而生變。他也坦言是政治上的壓力，但無法證實是上海復星攔截，並表示BNT當初給的理由是內部有意見、國際疫苗分配問題。

◎日本醫護17日開打疫苗 侯友宜：台灣不能落後太多

各國陸續開始接種疫苗，日本醫護也將在17日起開始接種，新北市長侯友宜今表示，全球疫情因疫苗施打有逐漸緩解趨勢，日本醫護人員今起開始施打，希望台灣不要落後太久，有賴中央跟各國接洽，大家全力支持，新北也會配合中央滾動修正。

◎補習班內群聚恐成疫情破口 北市教育局：應落實防疫措施

寒假及春節連假結束，但各級學校第二學期延後至22日開學，家長們只能將孩童送到補習班或課照中心上課，也有不少家長認為補習班內空間過於密集，根本就是逼迫學生承受群聚的風險，對此，北市教育局17日表示，補習班應落實防疫措施，經查若發現不合規定且屢勸不聽者，將依據補習班管理法令嚴格裁處。

◎屏東新埤鄉5車連環撞7傷 疑休旅車超車不當釀禍

屏東新埤鄉昨晚近7時許發生5車連環撞車禍，1輛休旅車行經餉潭大橋往來義方向時，疑超車不當，當場撞擊對向自小客車，再波及其他3車，因撞擊力大，當場造成1名60歲男性頭部外傷、意識昏迷，另6人則分別受有肢體和頭部擦挫傷，其中1人為11歲女童，警方正調查事故發生原因。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)