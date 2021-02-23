新冠肺炎疫苗陸續問世，其中AZ疫苗在歐洲開打後卻傳出副作用，法國與瑞典部分地區均暫緩施打計劃。我國政府表示會持續觀察世界各國接種情形，也緊急授權讓AZ疫苗來台。然而，民眾究竟能否放心接種？

AZ疫苗是牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的疫苗簡稱，又稱牛津疫苗，其第三期臨床試驗報告甫於19日刊登於國際醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》。

這款疫苗的臨床試驗自去年4月起在英國、巴西與南非招募超過2.4萬名成人受試者，針對其中1萬7,178人的初步追蹤分析顯示，接種一劑標準劑量後第22～90天，保護效力（efficacy）為76%，抗體濃度能維持約3個月；如果第1劑與第2劑疫苗間隔高於現行建議、拉長至12週以上再打，疫苗保護效力能提高至82％。

受試者當中，約半數接種這款疫苗、半數打到安慰劑。接種後21天、預期保護力應當漸漸出現時，打過這款疫苗的組別無人因染疫演變成重症及住院，但打到安慰劑的組別則有15人住院，當中也有人併發重症。

●每千人有9人傳出嚴重不良反應，但未必與疫苗直接相關

至於接種疫苗後產生的副作用，這份報告提及，在打疫苗的人裏頭，有0.9%的人傳出嚴重不良事件（serious adverse events），未打疫苗的對照組則有1.1%傳出嚴重不良事件。

●該如何理解這個資訊？

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員、中國醫藥大學副院長黃高彬指出，嚴重不良事件（serious adverse events）是指接種疫苗後產生的任何嚴重不適反應，這些嚴重不適反應未必真的由疫苗所引起、有可能只是剛好發生在打疫苗之後。「我們無法從試驗報告看出真正的、疫苗造成的嚴重不良反應，只能等待國內外接獲不良反應通報的單位進一步針對這些個案分析，外界才能較具體了解這款疫苗的安全性。」他說。

●我國緊急授權AZ疫苗來台，持續觀察世界各國接種情形

AZ疫苗在歐洲陸續傳出副作用，法國與瑞典部分地區暫緩施打計劃，恰在此時，COVAX（疫苗全球取得機制）分配20萬劑AZ疫苗給台灣，外傳最快下週抵台，我國食藥署今日也緊急授權AZ疫苗韓國廠、德國廠、義大利廠的貨源來台，並縮短行政流程讓AZ疫苗抵達後最快一週就可開打。

對於歐洲陸續傳出AZ疫苗接種後的負面消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，英國是目前最大規模接種AZ疫苗的國家，卻未傳出那麼多不良反應，因此現階段我國也循世界衛生組織建議納入這款疫苗作為防疫工具。「不過，國家有責任監控與判斷疫苗安全性，台灣是疫苗施打率高的國家、專家經驗足夠，不排除在國內專家提出警示時暫緩施打。」

●AZ疫苗拉長兩劑接種時間？輝瑞疫苗只要打一劑？

面對新興疫情，疫苗需要超前儲備，施打上卻又不能操之過急，不僅要確認安全性，還要檢視不同疫苗保護力，並規劃這些疫苗如何配置才對國人有最大效益。

衛福部長陳時中。(圖片來源／中央流行疫情指揮中心提供）

AZ疫苗的3期臨床試驗報告顯示，拉長第1劑與第2劑疫苗接種的間隔時間較具保護力。對此，陳時中則保留表示要持續觀察，當世界各國接種量愈來愈多，我國可參考的數據就愈來愈多，接種政策就能滾動式修正。

我國共計預購3,000萬劑左右的新冠疫苗，包括COVAX（疫苗全球取得機制）平台分配的476萬劑、莫德納（Moderna）疫苗505萬劑、AZ疫苗1,000萬劑，以及本土自製疫苗1,000萬劑，另還有輝瑞疫苗正在聯繫洽購中。

關於輝瑞疫苗的保護力，18日在《刺胳針（The Lancet）》也有新報告。以色列最大的醫療機構謝巴醫學中心（The Sheba Medical Centre）針對超過9,000名健康照顧工作者的接種報告顯示，已在各國陸續給民眾接種兩劑的輝瑞疫苗，其實施打一劑後的半個月到1個月，新冠肺炎感染就能降低85%。

這是否代表接種一劑即可？能否因此讓更多人有機會打到疫苗？對此，黃高彬澄清，疫苗的保護效力是指接種過疫苗的人後續接觸病原時，能減少多少的罹病風險。一般來說，疫苗保護效力至少要90%以上才合格，達到95%以上才會被稱作好疫苗。因此，無論是輝瑞疫苗接種一劑能降低85%的感染、AZ疫苗兩劑間拉長間隔能獲得82%保護力，這些數字都差強人意，「我們不會建議只打一劑」。

特別在台灣，新冠肺炎疫情並不嚴重，且我國疫苗從預購數量、儲存與接種布點漸漸規劃完整，因此不需要考慮有機會進口輝瑞疫苗時是否只讓民眾打一劑。

黃高彬透露，在數量上，國產疫苗還能供應更多—高端疫苗預計生產200～300萬劑，聯亞疫苗更計劃在今年底前生產達1億劑，因此可以預見台灣能取得足量疫苗達成群體免疫理想。在疫苗施打地點上，第1階段規劃26～28個點，多是具有極低溫儲存空間的區域級以上醫院，後續很快地會擴展至200個點，主要都是醫院，國內外貨源具足就能快速供應民眾。

(中時新聞網)