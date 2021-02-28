繼BioNTech之後，德國另一家生技公司CureVac研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗臨床實驗效果良好，也能有效對抗變種病毒，可望在6月獲歐盟批准上市。

CureVac執行長哈斯（Franz-Werner Haas）25日參加歐洲議會主辦的聽證會後宣布，疫苗的臨床實驗結果可望在4月中公布，預計5月底或6月初獲歐盟批准上市。由於預防效果良好，歐盟藥品管理局（EMA）已在這個月中啟動對CureVac疫苗的滾動式審查。

哈斯還說，研究結果顯示，這款疫苗也能有效對抗英國和南非出現的變種病毒。

CureVac是一家位於德國杜秉根（Tuebingen）的新創公司，與德國另一家生技公司BioNTech同樣專精信使核糖核酸（mRNA）技術，後者與美國輝瑞藥廠（Pfizer ）合作研發的疫苗去年底獲英國、美國和歐盟批准，成為全世界最早獲得西方國家批准的武漢肺炎疫苗。

CureVac的疫苗同樣被科學家寄與厚望，與英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）、德國化學及製藥巨擘拜耳集團（Bayer）和瓦克化學（Wacker Chemie）簽約合作生產，預計今年產量可達3億劑，明年提高到10億劑。

此外，CureVac還與美國電動車先驅特斯拉（Tesla ）旗下的德國生產設備製造商葛羅曼（Grohmann）合作研發疫苗列印機，有機會對製藥界帶來革命。

CureVac創辦人霍爾（Ingmar Hoerr）日前接受瑞士「新蘇黎世日報」（Neue Zuercher Zeitung）訪問時表示，這種列印機每一家藥房都可使用，原理就像雷射印表機用墨水匣列印一樣，混合化學原料生產客製化的疫苗和藥物。他強調目前技術上已可行，也已經有原型機，缺的是數據，預計幾年內就會出現突破性的進展。

(中央社)