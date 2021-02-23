我國採購德國BNT疫苗一波三折，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日表示，已將採購合約簽字去函原廠BNT，目前正在等對方回應；但BNT與上海復星醫藥公司簽有協議，由上海復星獨家開發並在中國大陸、香港、澳門和台灣出售使用BNT／輝瑞新冠疫苗，陳時中直接與原廠聯絡的行為引發爭議；對此，臉書粉專「法律白話文」則引用民法為陳時中的行為做解釋，但以核養綠公投領銜人黃士修認為，該粉專根本就是在為陳時中硬拗。

「法律白話文」昨(22日)晚在其臉書中指出，民法上有個原則叫作「契約相對性」，在這個原則之下，契約只會對雙方當事人產生約束力，對契約外的第三人沒有約束力。簡而言之，就是「契約不是我簽的，當然不可以拿來要我遵守。」

法白表示，陳時中「繞過經銷商與原廠購買疫苗」的行為，本身並無違約的問題，因為原廠跟代理商間的總代理契約與買方根本無關，總代理契約是約束原廠在授權範圍內必須透過代理商販售產品，然這不能約束買家只能向總代理商下單。

法白指出，甚至在一些原廠比較強勢的情況下，總代理/經銷為了維持商誼而避免未來無法繼續合作，可能會選擇容忍原廠的行為，原廠更可能在契約中直接明訂可自行出貨的例外條款，與其說原廠偷雞摸狗，不如說利字當頭在商言商，才是行走商場的江湖法則。

對於該粉專的說法，黃士修相當不以為然，在臉書上發文打臉，指出法白寫一大篇想坳回來，其實就一句話：不知道BNT跟上海復星怎麼簽的。他們應該沒有能力做到這麼高等級的案子，也沒有經驗，只能這樣回。

黃士修表示，契約是約束當事人雙方沒錯，但問題是當事人雙方說「你所在的地區歸代理商管」，這好像就不是你主張「我不屬於你管」的問題了吧？但法白卻無視這點，逕自用不公開的契約內容進行解釋，這根本就是在硬拗。

(中時新聞網)