大陸自3月起暫停進口台灣鳳梨，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這下台灣大約有4萬噸鳳梨無法消陸，雖在各界的大力援助下，想解決今年的鳳梨問題看來不難，但「問題如果不只鳳梨，那怎麼辦」？黃感嘆：現在政府又要罵又要賺，捫心自問，可能嗎？

黃暐瀚今（1日）在臉書發文表示，大陸突然宣布不買台灣鳳梨，這下大約有4萬噸的鳳梨滯銷台灣；但自己的鳳梨自己救，這種時候台灣人幫台灣人，大家多吃一點，多買一點，先把鳳梨的問題救起來，因此短短3天，各界訂單不斷。

黃暐瀚進一步指出，原本一年進4000噸鳳梨的「全聯社」，已宣布今年加買6000噸，計畫賣到1萬噸，另外其他各界的訂單加一加，已經差不多加買快要3萬噸，想解決今年的鳳梨問題，看來不難。黃暐瀚點出他接下來的憂慮，「但問題如果不只鳳梨？那怎麼辦」？

據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸，達4萬1661公噸、占鳳梨出口量的比例逾9成，除鳳梨外，還有蓮霧、釋迦也是出口的主力水果，一位不具名的出口商昨（2月28日）接受《中時》訪問時表示，蓮霧是目前第4大出口水果，預計明年將超過芒果成為第3名，根據農委會農業統計資料，每年輸往大陸的蓮霧貿易量逐年成長，2016年約2847公噸，到了去年已達4903公噸。

黃暐瀚稱，當年總統蔡英文說前總統馬英九推動ECFA是糖衣毒藥，會讓台灣依賴大陸，回頭再看，也不是完全沒道理。只是既然懂這個道理，2016蔡英文上任之後，卻不降低對大陸的出口依賴，繼續服用這個毒藥，倒也是奇怪？他說，「現在兩岸關係如此交惡，爽賺大陸錢這個夢，早該停了」。

(中時新聞網)