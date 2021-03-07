而外界傳出蔡政府近期指派國安單位，評估兩岸復航的可行性，盼透過恢復小三通做為兩岸破冰的第一步。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還是要鄭重考慮，畢竟台灣現在疫苗都還沒開始施打，未來台灣要達到六成疫苗覆蓋率，邊境才會考慮開放措施，也才會開始討論兩岸復航問題。

中華民國藥師公會全國聯合會今天舉辦春酒，邀請總統蔡英文和衛福部部長陳時中出席。

總統蔡英文致詞時表示，今天剛入場，藥師公會理事長黃金舜一直跟我謝謝，「但我很納悶，我是來謝謝你們的啊！」

蔡英文表示，很感謝防疫期間，藥師守在防疫最前線，藥師工作量原本就很大，政府口罩實名制可以落實，藥師功不可沒，年初健保藥局已經售出超過十億片的人成口罩還有一億多片的兒童口罩，全國各地民眾都可以獲得口罩保護。

外界則關心，台灣已經有疫苗，兩岸何時可以復航？陳時中強調，對於開放邊境已經開始研議各種方式，但在整體疫苗和病毒還需要更多科學證據，必須越清楚才越能報告明確方案，現在都還是討論當中。

而北京政府也將提出國際旅行健康證明，未來台灣是否會承認大陸的電子健康文件？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前世界各國都各自提出規格，目前各國都會就規格、以及認證兩部分來做，要做完全後，才會有採用的問題。

(中時 )