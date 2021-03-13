多國暫緩AZ疫苗施打 陳時中最新回應｜2021.03.13

帛琉泡泡成團在即，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，何時開始啟動，會由交通部進行相關的作業。至於哪些人適用、哪些人不適用？他表示，在高風險地區有旅遊史的都不建議，世界上除了中低、低風險國家之外，其餘都是屬於風險高的地區。

陳時中今受邀出席「第91屆國醫節第13屆台北國際中醫藥學術論壇」，會前接受媒體聯訪時針對帛琉泡泡表示，帛琉、台灣兩邊疫情都低，帛琉是0確診，要用的好的綠色公道確保雙方安全，確保在台灣做好PCR檢測有陰性證明再啟程，用團進團得出的方式，避免互相接觸。

對於適用帛琉泡泡者的條件？陳時中表示，會要求在台灣居住過一段時間，不希望從國外回來，尤其高風險地區旅遊史的對象。基本上有旅遊史的，在高風險地區有旅遊史的，我們都不建議。世界上除了中低、低風險國家之外，其餘都是屬於風險高的地區。

陳時中表示，民眾自帛琉返台後，必須進行14天自主健康個管理，其中的前5天是加強版自主健康管理，完成後要進行PCR檢測，確保大家玩得開心又安全。若有個案在當地確診，則會進行疫調。

(中時 )