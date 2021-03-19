台中市公民團體罷免台灣基進立委陳柏惟，進入第二階段，國民黨前立委顏寬恒透過臉書強調「人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負」；但是民進黨與中部地區黨公職人員則指出，要全力協助陳柏惟罷免案來因應。資深媒體人韋安表示，罷免陳柏惟應該有87%的成功率，陳柏惟死定了。
針對陳柏惟罷免案，刪Q總部發起人楊文元指出，民進黨先是派了一位高雄人空降到台中第二選區參選，後又要求非選區內的黨公職一同加入反對罷免的活動，完全不尊重第二選區民眾的心聲，十分遺憾。
韋安19日在臉書分析表示，針對刪Q的結局，外界有種說法，在刪Q選區的顏家不一定完全投入罷免行列，因為罷免後再補選，2024年再選太花錢，這根本是笑話和外行。
韋安分析陳柏惟罷免案指出，一，刪Q若失敗，陳柏惟就尾大不掉，變成黃捷第二，2024年顏寬恒想贏就更困難了；二，刪Q若成功，補選提前當2年立委，這錢花得CP值很高，顏家也不會這麼小氣；三，民進黨可以全黨動員「愛瑤令」(總統蔡英文呼籲民眾支持民進黨籍立委吳思瑤，讓她不要被罷免)，但不會去護陳柏惟，把綠營的能量和公信力耗費在爭議性強的陳柏惟身上；因此，罷免陳柏惟應該有87%的成功率，死定了！
網友回應表示，「陳太嘴了，自招仇恨值。」、「怎麼有人會以為顏家有在怕花錢。」
(中時新聞網)
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