獨／疫苗調閱小組爆爭議 費鴻泰狠批：惱羞成怒

上周立院衛環委員會臨時提案表決通過「疫苗採購調閱小組」引起藍綠大戰，24日藍綠再次站在不同立場論戰，不過在歷時4小時的藍綠大戰後朝野協商達成共識，疫苗採購調閱小組照案通過，成立時間再交朝野協商之後決定。這個結果發生在由民進黨所占多數的立院，讓前立委陳學聖直言，中間肯定有「貓膩」。

陳學聖今(25)日在臉書表示，民進黨從府院黨、從上到下口徑一致，「不同意立法院成立疫苗採購專案小組」，但為什麼老謀深算的柯總召竟「好心」，會同意放行，還說是朝野共識？對此，陳學聖指出，這一切恐怕都是民進黨的一場騙局。

陳學聖以「現代年輕人的男女朋友關係」做比喻，男女兩方看來是談定了以結婚為前提交往，但是一方要「剋日內有結果」，另外一方卻說「愛到地老天荒，可是婚期卻遙遙無期」。這樣子這段感情會有結果嗎？

「一定有一方就是在騙人！」陳學聖指出，如果國民黨只滿足於這次的朝野協商結果，談不出一個具體的調閱時間表，「還是趕快清醒一點」，因為民進黨就是以拖待變，沒有誠意解決問題！

陳學聖認為，最起碼也要像「九二共識」，即使現被批評的一無是處，但之前，老共講他的「一個中國」，我們講「各自表述」，雙方不說破，各取所需，但實質上還是有具體進展。

「所以在這次疫苗調查上，所以民進黨是否真會讓？會讓什麼？」陳學聖呼籲國民黨，真要看清楚、想清楚了。

(中時新聞網)