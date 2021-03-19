基進黨立委陳柏惟因言行屢爆爭議，正面臨罷免危機，而陳柏惟前（17）日質詢國防部長邱國正時，內容也挨批不專業。對此，媒體人陳揮文表示，陳柏惟跟衛福部部長陳時中兩人都不斷操弄「台灣價值」，這種利用意識型態獲取政治利益者非常囂張、惡劣，這類政治人物的得勢，恐怕與為了免費吃一餐而去改名「鮭魚」的年輕人們有關，讓他忍不住開罵「非常的不好」。

陳柏惟17日質詢邱國正時，提問「混合戰的主管機關是國防部嗎？」邱國正回「我們沒有這名稱，但聯合作戰包含此範疇」；陳柏惟問「關西機場假訊息事件讓外交官折損，這跟哪個部會有關？」邱國正回「這由外交部處理」；陳柏惟問「需不需要拜託行政院，成立混合戰應變小組？」邱國正回「行政院已有的災防應變都可以轉化」。連番提問，遭不少網友諷刺邱國正儼然像陳柏惟的「小老師」，身為外交及國防委員會立委恐怕需要多讀點書；連陸軍退役少將于北辰看不下去，在政論節目中搖頭。

陳揮文18日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉坦言，陳柏惟的質詢確實非常離譜，並表示國民黨立委鄭麗文曾在立法院質詢陳時中，國產疫苗與國際認證相關問題，這是非常專業的領域，但陳時中卻只回了一句「我們要相信台灣」，無論鄭麗文口才再好，遇到這種滿滿的「台灣價值」也傻眼。

陳揮文痛批，陳時中跟陳柏惟的邏輯是一樣的，陳柏惟遇到什麼都是「阿共的陰謀」，例如中國國民黨大家都簡稱「國民黨」，陳柏惟就故意講「中國黨」，這就是此二人的意識型態，「非常的囂張，非常的惡劣」。陳揮文直言，這些政治人物恐怕跟那些改名「鮭魚」的年輕人有關，讓他覺得「非常的不好」。

(中時新聞網)