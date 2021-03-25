國民黨立委陳玉珍在人數劣勢下，在立院衛環委員會成功成立「疫苗採購調閱專案小組」。她今天表示，她不否認這是趁民進黨人少的時候發動奇襲，但打仗就是要出奇制勝，「我是少數黨，難道要等大家都坐好，等著民進黨來打槍喔？」「你們不在，我們開槍，有什麼不對。」

但她也坦言，現在的立法院，沒有民進黨過不了事，想過就過、不想過就不會過，就像《正常國家決議文》修憲案，是民進黨自己不想給它過，所以這次，是1百年才有這樣1次的機會能奇襲成功。

擔任立法院衛環委員會召委的陳玉珍，上週在委員會突襲提案，以逐一唱名方式，表決通過「疫苗採購調閱小組」，事後引發綠營杯葛，一度挾人數優勢將上周表決結果從立法院的議事錄刪除，因而在昨天的衛環委員會引發衝突。由於表決是既定事實，因此，最後民進黨仍被迫接受，通過成立調閱小組。

值得關注的是，儘管綠營反對成立調查小組，但昨天卻是在「2016後幾乎戰無不勝」的民進黨立院黨團總召柯建銘出面下，同意妥協，背後過程引發關注。對此，陳玉珍今還原了整段過程。

陳玉珍表示，整個衛環委員會共15人，其中民進黨9人、國民黨加上擔任召委的她是5人，民眾黨1人。而上週四針對是否成立調閱小組的表決，結果是國民黨與民眾黨共計投下6張贊成票，民進黨則是投下5張反對票，確定成立。

她說，為了達成這樣的結果，事前是極度保密，除了她之外，國民黨、民眾黨在衛環委員會的5位立委，其實是到當天會議準備提案簽名前才知道「今天要處理這件事」。

陳玉珍進一步說，立院委員會的運作，經常是立委登記發言結束後，如果沒事，就會離開議場，可能是去其它委員會，也可能是離開院區；因此，當天在消息尚未曝光前，他特別拜託黨內衛環委員會的立委，發言結束後「去別的地方，不要坐在議場，不然我們人都坐在那，民進黨看到一定會想是不是有什麼事。」所以，一直到正式提案前，就是留她一個人主持會議。

「我們人少，要比舉手從來沒贏過，所以要欺敵！」陳玉珍說，當天主持會議時，就眼觀四面、耳聽八方，持續觀察現場有多少民進黨立委，「等民進黨走得差不多，就馬上請助理拜託『待命』的國民黨立委到場，就連印製提案單需要多少時間都要掌握，不然消息走漏，就等著民進黨重兵集結。」

陳玉珍表示，這麼做都合乎規定，尤其她為了避免爭議，當在場的行政機關表態反對設立校閱小組後，她還捨棄常用的共識決，改採逐一唱名、詢問贊成反對的方式，讓每一票都有記錄。

她強調，人少不發動奇襲怎麼贏，難道要等民進黨回來全部坐好，才跟你打仗、等你打槍喔？「你們不在，我們開槍，有什麼不對。」

不僅如此，陳玉珍更說，本周一民進黨一度嘗試把整件事從議事錄刪除，但當時她除了主張調出錄影帶，看當天誰反對、誰支持外，藉此證明當天的會議並未違反《立法院議事規則》；更搬出規定，強調當天沒有在場者，無權對決議案提出復議，「民進黨就這樣被我拉著走」。

陳玉珍直言，為了改變結果，民進黨一度用辱罵的方式，試圖讓整件事歪樓，但她選擇不回應，就連民進黨立委陳瑩攻擊她的性別、蘇巧慧酸她只是為了搶版面，也都沒關係，「反正我是有男性的堅強跟女性的溫柔」，「我在跟你講國家大事，你在關心版面，我跟你格局不一樣」。但無論如何，從法理上、實質上，國民黨都已拿到想要的東西，預計下周後就將展開協商。

(中時 )