彭文正遭起訴後，陳學聖也在臉書上發文聲援、力挺，並對蔡政府提出質疑。（本報資料照）

前電視節目主持人彭文正等人2019年間指控總統蔡英文偽造學歷，蔡向台北地檢署提告，北檢認為彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，今(31日)依妨害名譽罪將他起訴。對此，前立委陳學聖在臉書上發文聲援彭文正，並痛斥此舉是政治威脅，並指澄清論文疑雲最好的方式，就是公開蔡英文出任教職時的原始資料，「在怕什麼？」

看到彭文正遭到起訴，陳學聖今在臉書上表示，「聲援一下彭P！請彭P加油，我們都在」，他還忍不住痛批，「這分明就是另一個查水錶的政治威脅動作！」並指若彭文正有問題，那麼2019年11月28日他在立法院舉辦的小英論文公聽會不是更有問題？而當時不僅在立法院殿堂舉行，且公開邀請來賓發言，會後還有會議記錄，是立法院正式公文書。

陳學聖認為，這些記載於書面記錄的疑點，只要一天不解開，就永遠會有人質疑小英論文真實性，而最快、最好的方式，就是請教育部、政大公佈小英初任教職時的原始證件資料，答案就一翻兩瞪眼，何必要保密30年？「在怕什麼？」

陳學聖指出，彭文正既然被起訴了，在法院審理時，就大聲主張，公開要求公佈小英被層層保密的資料，讓我們來看看法官是否有膽識，真正守護台灣司法的獨立性。

網友們也留言回應，「彭P加油，正義使者不孤獨」、「真博士彭P親自到倫敦查證，還不算查證？？被逼急了，只好翻臉指示硬告到底？」、「保密30年依據什麼？論文堪比國家機密？」、「林環牆、賀德芬教授開記者會是有善盡查證而不起訴，那意思是真的喔？」

(中時新聞網)