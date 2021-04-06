如果電影台詞是真的，那應該是「關了中天，還有千千萬萬個中天」，可惜現實很無情，關了一個中天，我們看到的是千千萬萬個寒蟬。

TVBS主持人坦承，總統府要T台「自我節制」，她因此當天不敢邀彭文正上節目；台北市議員羅智強爆料，某電視台（應就是指T台）也因為政治壓力，已經封殺羅智強半年。

民進黨殺雞儆猴，其他新聞台的反應可以理解，當中天因為監督政府而被關台，還有多少人敢做仗馬之鳴，跟自己的營收過不去？

反過來，最近蒙NCC欽點的華視新聞，有沒有因此「迎合上意」，也值得關注。在大魯閣號事故當天，已有閱聽眾說「發生重大事件，華視無法臨時多開新聞嗎？其他新聞台都有多開」，華視是靠著自己的實力，還是關係而取得遞補52台資格，將是社會檢驗的焦點。

台灣號稱言論自由，事實上言論已經因為平台而「同溫層」化了，政府只要掌握大眾媒體，再利用匿名的帳號來混亂社群平台，就可以達到控制風向的效果。

光是一個卡神，就能夠給idcc這些網軍一個月1萬元的薪水，指揮幾百人的群組；卡神那來那麼多錢，民進黨又有多少個卡神？

關心新疆、香港民主之前，先來關心我們台灣的言論自由吧！

（作者為野台製作人）