太魯閣號事故後，蔡英文總統把2年多前普悠瑪號事故的說詞搬出來，先把責任推給「台鐵的沉痾與系統性問題」，再說自己一定會全力改革，請大家相信政府，相信民進黨。

這樣的操作，已經是套路了。不過，「台鐵的系統性問題」真是意外事故的源頭？把時間拉到馬政府執政的8年，台鐵共有3起造成傷亡的意外事故，其中2起是撞上闖平交道的大型車輛，一起是因為颱風過後的土石流，都是來自台鐵以外的因素。

與蔡總統執政下，普悠瑪號超速出軌、太魯閣號外包廠商導致相比，馬政府類似的事件是零。人民就要問了，為什麼馬政府可以將台鐵的「系統性問題」控制在一定的範圍，到了蔡政府，就如此嚴重？

現在，民進黨把台鐵的安全疏失，說改革的阻力是來自於工會反對公司化，這根本是「竹篙湊菜刀」。公司化能改善的是台鐵的財務，跟安全有什麼關係？

英國鐵路民營化後，民間公司將本求利，減少安全項目的成本，反而造成多起嚴重事故。若加上民進黨的德性，台鐵公司化就會有類似唐榮公司，蘇嘉全的外甥這樣的人來當總經理；就要跟台電一樣去買蘇嘉全女婿1500萬元的蠟燭；虧了員工，賺了民進黨，有何意義？

太魯閣號事件的起因，雖然是外包廠商不遵守工安規定，便宜行事，但為什麼台鐵的監管機制幾近於零；為什麼李義祥違法擔任工地主任，沒人敢查；為什麼東新大剌剌地借牌給李義祥，不怕有人知道；為什麼李義祥敢在連假時施工，篤定台鐵不會視察？

這一切的一切，跟李義祥的「民進黨花蓮縣黨代表」光環，不會無關。黨政不分，標案看關係而非實力，這才是民進黨時代，從中油到台鐵再到國軍，意外事件層出不窮的根本原因。這樣的公私不分，公司化之後，只會變本加厲。

講到財務，台鐵歷年來總計虧損1241億元，民進黨說這是非公司化不可的原因。但光是一個廢除核四，民進黨就把3000億元的資產丟到水溝裡，全民買單；民進黨有什麼資格說台鐵沒錢、政府沒錢？

3000億太大了，大到一般人民沒有辦法具體想像。把廢除核四的3000億元省下來，就代表政府多出3000億元可以做事，這至少就可以打銷台鐵的虧損、可以補貼勞保基金不至於破產、可以讓健保費不用調漲。

要改革台鐵，先改革民進黨。民進黨寧願花錢養公關公司，不願投入外界看不到的安全項目；去年政府編了12億的「大內宣」預算，而沒有6億的F-5E彈射椅更新；蔡總統執政下，國軍傷亡的人數遠超過以往，這已經無法以「個案」來形容了。

蔡總統如果真的要給台灣人民「一個安全回家」的路，就先把關心、關切台鐵資源分配的那些婆婆媽媽們，一個個擋在門外，讓台鐵可以用專業來做事，讓員工可以抬頭挺胸，認同自己的制服。

至於花1500萬請公關公司，或者那位「建議責任導向監造，降低本局負評」的台鐵官員，這種心態才是台鐵「系統性問題」的沉痾。把事情做好，安全可靠，不用養網軍大家也搶著搭台鐵；安全做不好，養再多網軍有用嗎？

（作者為革實基金會副執行長）