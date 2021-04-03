中共總書記習近平對大魯閣事故的傷亡人員表達哀悼與慰問，陸委會以書面回應感謝，這是蔡總統執政以來，兩岸互動難得的溫暖，也證明了人性的基本情感，應該超越在政治的對立之上 。

2008年四川地震，扁政府宣布捐款大陸20億元，展現了雖然兩岸有主權的矛盾，但不妨礙台灣的人道原則；很可惜，這樣的氛圍，在民進黨「仇中成癮」之後，越來越為淡薄。

堅持稱呼「武漢肺炎」，阻止台灣人的陸籍子女入境，民進黨把對中共當局的仇恨，擴展到所有的大陸人民，包括未成年的「小明」們身上；背後原因路人皆知，只要把仇中無限上綱，再加上1450作為側翼，民進黨在其他議題也都可以有不壞之身，大事化小，小事化無。

層出不窮的公安事故，證明當小錯無法給予一個政權警惕時，錯誤就會一直累積，直到山洪爆發。「仇中」就像毒品，麻痺著蔡政府的神經末稍，讓民進黨可以無視於外部的制衡，輕忽著細節的執行。

一次是意外，回顧蔡政府的事故次數，早就無法以「意外」來解釋。蔡總統若願從這一刻起，戒斷仇中與1450，那不妨親自回應習近平的慰問，並且嚴格檢討台鐵的作業程序。

如果民進黨的因應作為，還是如某官員所說的，「建議責任導向監造，降低本局負評」，那麼飲鴆止渴，還是會重蹈覆轍。