被民進黨封為中共在台「情報頭子」的向心夫婦，北檢調查十六個月後，終於起訴，案情大公開，原來向心案不是共諜案，而是洗錢案。

案情如下：上海國太集團徐勤等人以「龐式賽局」吸金人民幣四百餘億元，遭大陸公安調查起訴。為了掩飾犯罪所得，徐勤將資金轉移至向心夫婦旗下公司，大陸公安在2016年8月到香港約談向心，並查扣部分財產，向心夫婦趕忙將其餘資金匯到台灣，並購買信義區豪宅，觸犯洗錢罪嫌。

北檢花費十六個月時間、人力徹查向心夫婦的資金來源，結果是幫大陸受害人伸張司法正義，雖然值得肯定，但恐怕不是民進黨想要的結果。

該想清楚的是，中共會派ㄧ個被公安調查犯罪的人當情報頭子嗎？北檢越偵辦，我們越發現，向心原來是「小咖」，區區幾個大陸公安，都可以讓向心立正站好，落荒而逃。台灣不讓向心夫婦離境，反而是在包庇犯罪。

相較於北檢在向心案的勇於任事，陳同佳在台灣殺人，民進黨到現在還不接受他投案，連司法正義也雙標，可嘆，可笑。

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