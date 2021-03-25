台灣基進立委陳柏惟今天在立院司法法制委員會質詢，他接獲多項陳情，國防採購案中包含許多零件是中國製的，國防部對此究竟有沒有能力檢查出來？國防部軍備局回應，他們都會拆開來檢查；陳並強調，他不是反對中國製產品，可能因為成本便宜等原因，但他希望買的應該是台灣沒有技術做出來的東西，「台灣就能做幹嘛花錢去跟中國採購？」

陳柏惟質詢，根據國防部的採購規範，有中資投資的企業不能去標，但是跟台資企業買來的，有時候不是單一零件，而是一個套裝，套裝裡面的零件可能是中國製的，國防部有人力跟流程檢查出來嗎？比如麥克風是台灣製的，但其中的燈泡是中國製的，能去做檢查嗎？能查核嗎？

軍備局對此則回應，實質上他們都會拆開來去檢查，比如IC的零件是不是Made in China，都會打開來以目視檢驗，如果零件沒寫產地是哪裡的話，那廠商就要出具文件，證明零件不是陸製，相關檢驗機制也會持續加強。

陳柏惟強調，其實他不是反對中國製產品，尤其是基本的燈泡、電線，只要符合規範可以去使用，因為可能是成本便宜，所以沒太大問題；但他希望是台灣做不出來的東西，如果台灣就能做，幹嘛花一筆錢去中國採購？

陳柏惟說，這可能會有風險，因為中國是對我們有政治企圖的國家，不一定是機密風險，可能是斷貨之類的風險，「我不排斥」，但前提是我們自己沒有這樣的技術。他已經接到不下10件中國製零件的陳情，之後再轉交給軍備局。

(中時 )