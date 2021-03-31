農委會主委陳吉仲。(資料照/呂筱蟬攝)

農委會主委陳吉仲30日參加學界發動的藻礁溝通平台座談會，提及友人因空汙罹患肺腺癌，突然幾度哽咽，強調政府絕不會以空汙問題就不管藻礁。此舉引發前立委孫大千今(31日)晚在節目上痛批，「某種程度上，這樣的眼淚，是非常卑劣的操作模式」。

孫大千31日晚間在《中天辣晚報》中指出，「有淚不能像陳吉仲這樣彈，他的淚已經太氾濫，且也太廉價，每次遇到爭議就留兩滴眼淚，覺得可軟化很多人立場，這次也是，他講到不幸事件為友人哽咽，可是他有沒有想到藻礁被滅絕的話，被滅絕不是藻礁而已，而是珍貴海洋物種，怎沒為藻礁留下幾滴眼淚呢？」

孫大千進一步說，「難道把藻礁挖了，人民就不會得肺腺癌嗎？某種程度上，這樣的眼淚，是非常卑劣的一種操作模式，你用淚水試圖暗示人民，以後如果沒有把藻礁挖掉，大家就有可能得肺腺癌，你的談話內容不就是如此嗎？可是怎可這樣消滅地球上自然珍貴資產」。

孫大千強調，藻礁珍貴資產不是屬於桃園、台灣、民進黨，而是屬於世世代代地球人的，政府怎有權把珍貴資源消滅掉？但他堅信，70萬人連署的堅定意志都不會被摸頭，現在公投已成型，他呼籲現在要做的是讓更多人知道，我們沒權力把珍貴自然資產消滅掉，要凝聚更多力量擴大給更多人知道。

(中時新聞網)