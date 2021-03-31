為了新南向竟砍大陸據點？國民黨立委陳以信今天在立法院經濟委員會質詢，外貿協會設在大陸有10個據點，其每個點平均貿易額比新南向國家據點好2倍以上。現在卻傳出貿協為了推動新南向，要關掉大陸據點來交換當地設新點。他質疑，「成績好的，為什麼反而被砍？」

陳以信說，政府推動新南向政策，外貿協會是很大推手。目前新南向18個國家，設有13個據點。大陸則有10個，現在聽說為了推展新南向國家新的據點，要關掉大陸據點來交換。

他認為，要推新南向努力去做不反對，但新南向國貿易總額1083億美元，大陸有2162億美元，除以據點數，後者平均每個據點每年有216億美元，是新南向據點的2倍有餘。「有的大陸據點這幾年才開，成績這麼好，為什麼反而要被砍掉？」

對此經濟部次長陳正祺回應，外貿協會會盤點各據點效益，但還沒有跟他報告這個事情。基本上自然是希望做最有效率運用，至於用挪用得好，還是新開點比較好，要看整體分析。這貿協還要跟產業諮詢，還要做整體分析。

(中時 )