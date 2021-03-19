北韓0確診是否可推旅遊泡泡，莊人祥回應了。（圖／翻攝自臉書）

台帛旅遊泡泡4月成行，北韓臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」，今日發文指出，除了帛琉之外，朝鮮（北韓）也是全球少有的0確診國家，是旅遊泡泡的首選。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，沒有聽過他們有來談，需要再了解一下。

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」今指出，隨著疫情的趨緩，各國之間也開始推動境外旅遊「旅遊泡泡」與「放寬商務客洽公旅行」等措施，台灣與帛琉也實現了「旅遊泡泡」，在此預祝台灣與帛琉一切順利，所有出遊的旅客面對久違的熱帶海洋，可以玩得開心。

該粉專指出，除了帛琉之外，朝鮮也是全球少有的0確診國家。朝鮮北部的國土面積遠遠大於帛琉262倍，山景有白頭山、金剛山、妙香山等秀麗名峰，海景有元山、羅先等，春有櫻花，夏可戲水，秋有紅楓，冬能滑雪，百餘處的溫泉洗滌疲憊的身心，大同江啤酒讓人通體暢快，平壤冷麵、神仙爐、開城銅碗餐、朝鮮東海的新鮮海產，滿足美食饕客的味蕾。

該粉專指出，台灣與朝鮮的距離，倘若實現直航，比起台灣與帛琉之間還要近，零病例的朝鮮與本土控制完善的台灣，絕對是疫情期間觀光首選。

對此莊人祥表示，沒有聽過北韓有來談，有關他們的疫情，還要再了解一下，他們的檢驗件數比較沒有公開一點，需要再了解。

至於陸委會今宣布恢復大陸部分商務人士來台，莊人祥表示，這是為了配合3月1日起對其他國家開放的措施，希望大陸能和港澳入境一一致，接下來將依「中國人士來台入境許可辦法」審理。

(中時 )