上週美國總統拜登宣誓就職後，投資人樂觀期待新的刺激方案和更順利的疫苗接種前景，美股上漲至歷史新高。此外，一系列強勁的季度業績也提振了市場人氣，其中包括公佈財報隔日的Netflix，股價飆升16.9％。拜登就職當日，科技含量高的納斯達克綜合指數跳升近2%，創新高紀錄，而標普500指數中，則以通信服務板塊領漲。

街口投信分析，美國六大銀行股已公佈財報，以投行業務為主的JPM、GS、MS業績表現皆優於預期，而消金比重較大的花旗、美國銀行以及富國銀行，業績表現則好壞參半，且在利差上仍持續感受到擠壓而影響表現。不過，根據美國銀行的數據統計，在財報季的第一周，已公佈的標普500指數成分公司中，88%的企業獲利優於預期，此比例是歷史新高。隨著拜登總統順利就職後，政治不確定性已暫時消除；隨後國會推動的刺激政策料將加大力道，而財政部長提名人葉倫也表示過類似觀點。

街口投信分析，因此未來政策推動的執行狀況仍將是周期性以及消費類股上漲的動力來源。此外，美國也計畫加速疫苗施打速度，目標100天內完成一億人口的接種。另外，儘管獲利週期開始強勁表現，但第四季度獲利表現已在市場中反映，市場關注的則是2021年的前景。因此，重要美國企業將在近周陸續公布最新業績，街口投信表示企業對未來的展望將是本周投資人須關注的重要訊息。

(時報資訊)