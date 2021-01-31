英國政府上周末宣布，國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）準備周一向日本和紐西蘭的官員正式提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，預計春季開始談判。

首相強生（Boris Johnson）發表聲明，指脫離歐盟一年後，英國正謀求跟其他國家建立新合作伙伴關係，實現後將為英國民眾帶來龐大經濟利益。

他要讓英國成為CPTPP正式生效後首個加入的國家，能跟盟友和CPTPP成員國一起，以最佳條件在世界各地做生意，成為熱心支持全球自由貿易的一員。

英國是首個非創始國提出申請加入CPTPP的國家，若被接納，即成為區內僅次於日本的第二大經濟體。

美國本來是當初參與談判組織CPTPP的國家之一，但川普上台後退出談判。外界預期剛上台的拜登會提出申請加入。

目前包括中國大陸等多個國家考慮加入CPTPP。特拉斯強調在等待加入談判的隊伍上，英國站在最前面。

英國加入CPTPP目的，是希望跟CPTPP所有成員國之間能免除貨物貿易的95％關稅。

特拉斯強調加入CPTPP能為英國帶來「龐大商機」，包括大幅降低汽車與威士忌等英國產品出口至CPTPP成員國的關稅，增加服務業拓展市場機會，英國商人可取得快速而便宜的簽證服務，在英國本土為民眾創造更多好工作的環境。

根據2019年資料，CPTPP所有成員國合計占英國出口額8.4％，規模約1,520億美元，其中對日本出口額就占當中近四分之一。但跟同年歐盟占英國出口額比重高達47％相差非常大，甚至不到英國出口德國的規模。

英國最大商業遊說團體「工業聯合會」（CBI）主席碧利摩瑞亞（Karan Bilimoria）認為能加入CPTPP，是標誌著為英國的獨立貿易政策揭開新一頁，可望為英國各個行業帶來新商機。

(工商 )