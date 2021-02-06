美國總統拜登就職後已陸續與全球各國領導人通話，但至今仍未與中國國家主席習近平通話，引來外界關注。但6日傳出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪已經通電話。

這是拜登上任17天以來，美中兩國首次通話。布林肯強調，美國將繼續在香港、新疆及西藏問題上捍衛人權和民主價值觀，並要求中方與國際社會一齊譴責緬甸軍事政變。

央視新聞報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日應約同美國國務卿布林肯通電話。外媒報導也指出，美國國務院官網發布的新聞稿稱，布林肯已與楊潔篪通電話。布林肯向楊潔篪祝賀農曆新年快樂，並表示美國會繼續力挺人權以及民主價值，包括新疆、西藏、香港，要求中國加入國際社會譴責緬甸政變。

布林肯重申，美國會和盟友及夥伴合作捍衛共同價值和利益，對中國威脅印太地區的穩定究責，包括台灣海峽還有基於規則的國際體系。

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