中國外交部長王毅昨天在和歐盟外長波瑞爾的通話中強調，中歐應從雙方共同利益出發，「獨立自主」作決策。此前，美國將中美關係定位為「激烈競爭」，並力主與盟友捍衛共同價值利益。

身兼中國國務委員的王毅8日和歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）舉行視訊會議。

據中國外交部公布的通稿指出，王毅在通話中表示，中國和歐盟是全球兩大「獨立自主」力量，中歐關係超越雙邊範疇。

他強調，中歐只要堅持從雙方共同利益出發，「獨立自主」作出決策，就能辦成大事，並指日前完成談判的中歐全面投資協定，就是範例。

歐盟網路媒體Politico Europe引述「歐盟對外事務部」（EEAS）的新聞稿指出，波瑞爾對王毅表示，歐盟和美國有「堅固的聯繫」，並對拜登致力於與國際夥伴及多邊機構合作的承諾表示歡迎。

報導認為，王毅的說法，是中國在測試歐盟對美國的地緣戰略忠誠度。

本次通話前一天，美國總統拜登（Joe Biden）受訪時表示，美中關係是「激烈競爭」，而非兩大強權間的對抗。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話時也提到：「美國將與盟友夥伴合作，捍衛彼此共同價值與利益。」

即便歐盟曾把中國定位為「系統性對手」，但德法兩大國領袖日前都婉拒和美國共抗中國。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）1月26日在達沃斯（Davos）論壇上表態，拒絕在中美之間選邊站；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日則指，即便歐美因共同價值而接近，歐盟也不應與美國共抗中國。

王毅和波瑞爾也談到新疆和香港問題。中國外交部的通稿表示，王毅闡述了中國在涉及新疆、香港和人權問題上的「原則立場和事實真相」，強調國與國之間的互相尊重，及反對干涉別國內政。

Politico Europe的報導則指，波瑞爾強調雙方有必要就存在分歧的問題進行討論，以保有坦率的關係。

他重申了歐盟強烈關注香港民主、人權捍衛者，和少數民族（尤其在新疆）所受的待遇。

波瑞爾也重申了歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）邀請中國國家主席習近平，在情況允許時，於今年晚些時候參加歐中高峰會。王毅也對此積極回應。

波瑞爾又指，希望在適當時候訪問北京，以面對面舉行中歐戰略對話。

(中央社)