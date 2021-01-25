美國要求北京停止對台灣施壓，與台灣進行有意義的對話。中國外交部發言人趙立堅今天對此重申反對台獨、堅持「九二共識」以及反對外部勢力干擾。

美國國務院當地時間23日發布新聞稿表示，美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

澎湃新聞報導，對此，趙立堅今天在中國外交部例行記者會上回應稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力干擾的決心堅定不移。

他將當前兩岸關係緊張的原因推給台灣政府，聲稱「民進黨當局拒不承認體現『一個中國』原則的『九二共識』，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。」

趙立堅並稱，北京方面願意同台灣各黨派、團體和人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，「就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程有關問題開展對話協商」，積累共識。

他再次表示，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，「不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

(中央社)