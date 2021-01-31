高市議員黃捷今在立委許智傑、林昶佐陪同下掃街，尋求選民支持。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷今在立委許智傑、林昶佐陪同下掃街，尋求選民支持。（柯宗緯攝）

高市議員黃捷（中）掃街前，先到鳳山雙慈殿參拜，祈求順利挺過難關。（柯宗緯攝）

無黨籍高雄市議員黃捷今（31）日上午前往鳳山第一公有市場拜票，民進黨立委許智傑、昔日時代力量戰友林昶佐相挺。黃捷強調，從頭到尾都不希望定調去吵藍綠對決，希望報復性罷免這是一場終結之戰。林昶佐也認同「藍綠對決是假議題」，另也看出罷捷理由有多荒謬。

黃捷今早9時前往鳳山第一公有市場拜票，行前先到地方廟宇雙慈殿參拜，祈求順利度過罷免案。針對媒體認為，綠營與各方盟友相助，是否擔心激化藍綠對立影響到罷免投票結果？黃捷認為，罷免理由很明顯，針對我們來進行報復，這種報復式手段，不應該在台灣蔓延下去。

黃捷強調，這次各方盟友站出來，其實也都是相挺民主，相挺正義，也不希望這樣報復的罷免在台灣遍地烽火，所以大家站出來都是認為，要在這裡作為一個終結之戰，這是一場最終戰，不希望社會繼續蔓延仇恨報復的歪風。

對於罷捷團體指控「萊豬議員」，黃捷重申，罷免理由書完全沒有提到萊豬議題，「很明顯也是為了反對而反對，為了牽拖而牽拖」，她並非要說大家混淆焦點，而要回歸到這個議員到底適不適任，不是一場為了仇恨，為了報復站出來，把罷免當作工具的一個行動。

林昶佐表示，藍綠對決其實是一個假議題，相信這次不只是認同本土進步的朋友們，大家團結在一起反對這個罷免，也相信即便過去支持國民黨的朋友，看了昨天這一場說明會以後，「如果你還覺得這一場罷免是有它的正當性的話，那我建議你再看第二次、再看第三次」。

林昶佐直說，不管你過去支持哪一個政黨，看了罷免行動跟操作過程，就會知道他們提出許多荒誕的理由，即便過去支持國民黨的也不會支持這樣罷免行動。

「民主制度不是設計給大家這樣玩的，哪有邊先提出罷免，再來找理由！」林昶佐怒斥，萊豬議題只是一再彰顯，當初罷捷團體發起罷免時候的理由，多麼不正當、不充分，希望盡快停止這種操作，才會是台灣民主之福。

許智傑認同說，藍綠對決就是國民黨想要操作的，一直想要藉著這個罷免黃捷案，將來再繼續去延燒罷免案，希望大家不要被國民黨故意要操作「藍綠對決」所影響，呼籲鳳山人送暖給黃捷，把好議員留下來。

(中時 )