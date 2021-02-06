現場架起舞台轉播最新開票狀況。（柯宗緯攝）

民眾集結罷捷總部關心選情。（柯宗緯攝）

罷免高雄市議員黃捷投票今（6）日下午4時結束，不少挺罷捷的支持者已經到罷捷總部關心選情，罷捷發言人徐尚賢表示，預估投票率會超過4成，仍然很有信心。罷捷總部也在288個投開票所佈點，屆時會即時回傳最新開票數據，預計傍晚5點多會出面說明結果。

罷捷總部今天下午架起舞台及螢幕，現場擺放紅椅子，除了本地鳳山選民外，也有外地挺罷捷民眾到場。兩位分別從基隆、台北來的李先生、李小姐直說，看不爽黃捷才特地前來挺罷捷投票，為鳳山人打氣。鳳山吳小姐怒嗆，蔡英文政府所做所為都在騙人，她家中有6張票都投同意罷免票，也積極向親友拉了10多張票，目的罷掉黃捷，教訓蔡政府。

針對投票率方面，徐尚賢說，其實雙方都一直不斷地催票，認為到最後投票率應能突破4成，對於結果相當有信心。現場有規畫計票中心，每個投票所都有安排監票人員，會回報最新票數，把同意、不同意跟廢票全部紀錄回傳。

徐尚賢說，整個選舉結果要到6點才會比較明確，4點開始開票後，舞台主要呈現兩個畫面，一個是中選會那邊傳過來的資料，一個是罷捷總部所記錄的資料會同步呈現，最快5點多會出來與大家做互動。

(中時 )