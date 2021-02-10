高雄市議員黃捷罷免失敗後，台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免連署，已突破第一階段2900份門檻。陳柏惟近期將議題上升到統獨對決，藉此凝聚獨派支持，反制罷免。港媒分析指出，該選區是國民黨台中黑派的根據地，地方派系動員力十足，被罷免機率相當高，陳柏惟即便訴諸統獨對決，也無濟於事。

「刪Q總部」發動罷免陳柏惟，2月1日開始連署，已突破第一階段2900份門檻。2月8日送件中選會，第二階段需要2萬9000份連署。陳柏惟透過臉書粉專回應，自己沒有壓力，請支持者不要擔心；期許自己未來繼續在「國家安全」與「國民安全」領域打拚，做台灣之盾，站在第一線承受來自內外的惡意。

香港媒體《中評社》分析指出，2020台中立委第二選區選舉，陳柏惟獲11萬2839票，國民黨顏寬恒則拿下10萬7766票，雙方僅差距5073票。只要約7萬2千多人同意罷免，罷免案就會過關；藍營只要有得票數的6成，就可以罷免陳柏惟。而且台中市第二選區是國民黨海線黑派根據地，地方派系動員力十足，此次罷免案過關機率很高。

港媒認為，陳柏惟將罷免議題扯上統獨之爭，宣稱中共代理人說要罷免我，是他的勳章，一來可呼喚民進黨奧援，一旦他被罷免，也可做為日後捲土重來的門票。陳柏惟的手法，和黃捷如出一轍，民進黨副秘書長林飛帆當時力挺黃捷，稱黃捷若被罷免就是港區國安法第一個成功DQ（取消資格）的民選議員，「不是在香港，而是在台灣」。

(中時新聞網)