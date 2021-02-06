罷捷失敗！黃捷淚謝支持者：不會讓鳳山鄉親失望

高雄市無黨籍議員黃捷罷免案投票今(6日)登場，投票結果顯示，黃捷罷免案沒有過關，且不同意罷免的票數，還超出同意罷免票數。對此，罷捷發言人徐尚賢表示，雖然罷免案失敗了，但我們沒有輸，他更直言，當人民團結起來對抗國家機器時，政府就已經輸了。

徐尚賢表示，「各位勇敢的、堅強的好朋友，大家辛苦了」，民意的展現是屬於人民的；展現的結果是屬於大家的，結果的產生，是我們接受的，一路以來，罷捷團體有各種酸甜苦辣。

徐尚賢說，要感謝的人實在太多了，請大家允許我們用兩句話感謝，「若沒有大家，就沒有我們，我們所有人都已經付出最大努力，請大家給點掌聲」，他也安慰支持罷免黃捷的民眾，「小蝦米們，大家不用太難過，其實我們並沒有輸，因為我們已經用盡全力對抗大鯨魚，小蝦米能驚動大鯨魚，成為大鯨魚欺負和打壓的對象；當人民要團起來對抗國家機器時，這個政府其實就已經輸了，我們小蝦米依然堅持反萊豬的立場」。

徐尚賢直言，國家和政府要窮盡什麼手段、方法，欺壓、打壓小蝦米，小蝦米都會做出最勇敢的決定。但他也坦言，民主國家有不同的想法和思維，這就是民主國家，「民意很多元，人民有尊嚴」，我們堅持展現意志和理念、並尊重和接受有不同想法、理念的人。

徐尚賢希望，未來鳳山不會充斥仇恨，而是充滿討論，他也希望未來所有鳳山人、高雄人、台灣人，可以並肩作戰，一起繼續堅持反萊豬，大家一起努力，鳳山、高雄、台灣變得更好，「所有鳳山人都是一家人；所有高雄人都是這座偉大城市的人；所有的台灣人，都是中華民國，寶島台灣最棒的人」。

徐尚賢認為，不論還有什麼未知數，我們都要很堅定的手攜手、心連心，為更好的未來，勇敢走下去，並感謝支持民眾，「感謝大家，大家辛苦了」。最後，徐尚賢強調，雖然罷免案失敗了，但我們沒有輸，「大家別難過」，會為了正義繼續走下去，「一定會振作，民意在哪裡，小蝦米就在哪裡，謝謝所有人，收起難過的面容，好好下台一鞠躬，謝謝大家」。

(中時新聞網)