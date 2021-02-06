高雄市議議員黃捷罷免案結果出爐，不同意票為6萬5258票、同意票為5萬5394票，在黃捷之後，下一個受到各界關注的罷免行動，就是臺中市第2選區臺灣基進黨立委陳柏惟的罷免連署。對此名嘴李正皓表示，在看到黃捷罷免案的結果後，陳柏惟恐要面臨硬仗，稍有不慎就有可能翻船。

李正皓今(6日)在臉書上表示，看完罷捷案最後的開票數後，恐怕陳柏惟真的沒有想像的樂觀，會是一場超級大硬仗。他指出，2020年立委選舉，民進黨立委候選人許智傑拿11萬4998票；國民黨立委候選人李雅靜拿8萬6127票；和這次黃捷罷免案的不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票相比，可以很清楚看出就算民進黨全力動員之後，也才開出了許智傑得票的56%。

相較之下，雖然罷捷團體一路表現荒腔走板、策略荒唐，加上國民黨中央刻意保持距離，沒有全力支援的狀況下，卻依舊開出了李雅靜選票的64%。李正皓坦言，大家都小看了國民黨基層支持者的內聚力與怨氣。

李正皓認為，若這股氣不散，再加上台中方面顏家的在地動員能量，可以預期陳柏惟一定會遇到一場超級大苦仗、硬戰，稍有不慎就有翻船的可能。

網友們也留言回應，「罷免比較沒熱情啦！但3Q這場非常硬，我十分認同、「我也覺得三Q不妙....他仇恨值拉太高了」、「黃捷會危險是因不夠綠，3Q會危險是因門檻低」。

顏寬恒重話批陳柏惟怠職內幕

(中時新聞網)