罷捷總部坦言失敗，但沒有輸。（柯宗緯攝）

罷捷失敗！黃捷淚謝支持者：不會讓鳳山鄉親失望

罷捷任務失敗！無黨籍高市議員黃捷在「民進黨全黨挺一人」情況下，順利挺過難關，同意罷免票5萬5394票，對上不同意的6萬5258票，投票率41.54％，未達到罷免門檻，雙方差距9864票。罷捷總部成員今晚出面直說「雖然失敗，但沒有輸」，罷捷發起人王明正更預告下一步，傳承罷捷經驗，反萊豬、罷萊委。

未來罷捷總部是否解散？罷捷發言人徐尚賢沒有明說，他表示，「會繼續跟隨著民意，民意在哪裡，我們就會在哪裡」。這一路走來，如人飲水冷暖自知，雖然失敗了，但是並沒有輸，小蝦米對抗驚動到了總統之尊這隻大鯨魚，出來干預這一場地方的罷免案，這是我們小蝦米無比的榮耀。

王明正則透露，本來罷捷任務後，要專心當爸爸回去繼續照顧小孩，但是今天民進黨欺人太甚，會將這次罷免經驗傳承到全台到各地，「把闌尾割掉你們這些爛議員、立委，這是我永遠的志業」。

罷捷領銜人劉辰芳淚灑舞台，她直說，不要分藍綠，「今日萊豬，明天日本核食」，拜託大家守護台灣，不要再分藍綠。

(中時 )