全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊VIVOTEK（3454）再添客戶，晶睿25日證實為墨西哥知名精品珠寶品牌Peyrelongue Chronos設計包含戶外與室內的全方位網路安防系統，成功打造零死角、高品質精品空間，以提供金字塔頂端客戶舒適、安全的購物體驗。

墨西哥最具代表性的珠寶品牌商Peyrelongue Chronos為提供顧客更優質的購物空間，近期著手翻修位於墨西哥市的品牌旗艦店，同時重新評估店鋪整體網路安防系統，晶睿通訊透過其專案系統整合商Automatizacion Server雀屏中選，由其代為規畫網路安防系統。

為深耕國際市場，晶睿通訊持續展開通路布局，繼2008 年於美國加州成立子公司後，後續又於2013年荷蘭、2014年印度、2015年中東杜拜、2016年墨西哥成立辦事處及子公司，現已在116餘國及逾183家授權經銷商布建全球網絡。

其中於2016年設置的墨西哥辦事處，當初設置的目的就是擬過新設的墨西哥辦事處拓展拉丁美洲市場，強化其全球競爭力以及在地化服務的策略，在深耕近五年後，晶睿在墨西哥市場也擁有相當的知名度，除新近拿下的墨西哥知名精品珠寶品牌Peyrelongue Chronos安防設計案外，墨西哥市Hamleys玩具店也曾採用過晶睿的安控攝影機來維護銷售區域的安全。

(工商 )