新冠病毒肆虐全球迄今滿一周年，總感染人數及至1月27日已突破1億大關，並造成210萬人病故，商業發展研究院所長黃兆仁指出，雖然台灣受到疫情的影響一樣非常大，但和國際間比較起來，完全是不一樣的影響，台灣經濟有「護國神山」股價的保護，台灣民眾也能在防疫有成下，一直維持如常生活、上班上學，「實際上，台灣失去了與國際社會疫情因應的溝通，十分可惜！」

商業發展研究院自去年3月以來，支援經濟部商業司的商業服務業紓困案，在去年第二季期間有許多服務業大型公司，面對突如其來的生意遽減、營收重挫，身處「三斷」局面，黃兆仁指出，經過政府即時紓困，從去年6月以來，部份業者找出新模式，至於台灣以外的各國情況至今仍深陷疫情，國際業者積極脫困，伴隨不斷變化發展的新型態產業，開創許多潛在商機。

黃兆仁表示，台灣民眾因為保有自我生活作法，和國際間差異極大，失去與國際社會的溝通，外國一直給訂單，護國神山股價一直走高，在台灣，看不到因應疫情的新調整，「未來全球面對新板塊時，台灣會是局外人！」

現代財經基金會27日舉辦「疫情下的全球產業變化與創新」論壇，邀請學者專家進行深入解讀，並提出建言，黃兆仁以「從商業服務業視野看 疫情下產業變化與創新」為題，進行專題演講。

現代財經基金會指出，在新冠疫情衝擊的不安氛圍中，全球產業生態體系隨之翻轉，製造業從過去的全球分工「長鏈」連結模式逐漸調整為未來的區域中心「短鏈」供應型態；疫情更改變各國既有消費與服務型態，服務業從過去的實體交易模式，加速轉型為未來的虛擬電商型態，透過5G、人工智慧，推動自動組裝、數位流程管理、遠距醫療、智慧健康照護、視訊會議、網路教學、數位娛樂平台、線上消費交易取代實體接觸或零售，已蔚為全球潮流，台灣企業主要先了解，進而掌握全新的生態。

(工商 )