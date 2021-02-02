新民高中學生透過視訊方式，在線上與日本兵庫縣立川西明峰高校交流。(新民高中提供／林欣儀台中傳真)

新冠肺炎疫情席捲全世界，在其影響下，國際間持續備戰防範疫情，為讓國際教育及台日學生交流不因疫情而中斷，日本大阪府大阪觀光局教育旅行協調小組特別規畫線上交流，安排關西地區多所學校與台灣高中學校進行線上交流，新民高中就獲外交部駐日本大阪辦事處協助媒合，與日本兵庫縣立川西明峰高校線上交流。

這場線上交流活動由台中市新民高中應用英、日語科學生共40人，與日本兵庫縣立川西明峰高校22位同學透過視訊方式互動，雙方在教師帶領下，分別針對兩國飲食、節慶、偶像人物及旅遊景點等主題使用英語為媒介、進行視訊交流，盼藉此讓兩國學生深入了解相互間的文化差異，並體驗分享成長歷程、建立友誼。

新民高中指出，這樣的交流活動，正符合新民高中學校願景「HOPE to be FIRST」，其中「FIRST」裡的「I」，就是「International」的意思，符合學校培養學生成為具有國際移動力的世界公民的主軸。

校方強調，全球疫情正嚴峻，新民高中在遵守防疫規定的同時，仍把握機會與國際接軌，學生利用寒假期間，以視訊方式增加國際交流機會，為兩校首次創舉，雙方並約定下次交流時間，未來將藉此建立良好交流模式與互動關係，為台灣及日本建立良好國民外交模式。

(中時 )