受冬季新冠肺炎疫情影響，2月7日，大陸全國10多個大學通知延遲開學，要求師生暫緩返校。

截至目前，已有北京大學、中央財經大學等多個高校通知將開學時間推至3月份；吉林大學、燕山大學等高校通知將錯峰、分批次開學；黑龍江省要求高校開學時間盡可能錯開春運時段。

大陸國務院聯防聯控機制1月31日召開新聞發佈會。會上，教育部就高校開學問題進行回應。大陸教育部表示，各地各校要做好線上線下教學相互銜接的準備，需要的時候，可以隨時開啓線上教學。

前瞻網報導，據前瞻產業研究院數據顯示，近年來民辦高等教育快速增長，滲透率已達22.8％。

2017年以後，隨著新《民促法》修正案過審，民辦學校與公辦學校在法律上擁有了同等地位，民辦教育資本化障礙被掃除，迎來教育資本化時代，民辦高等教育行業未來前景更加明朗。

總的來說，在市場化運作下和政府的宏觀調控，大陸已經形成了一個比較完整的、具備相當規模的民辦高等教育系統。民辦高等教育行業也呈現出機構類別多層次、發展模式多樣化、空間佈局非均衡、融資渠道單一化和運作機制市場化的五大特徵。

在招生方面，民辦高等教育招生總數已由2011年的5.1百萬人增至2017年的6.8百萬人，復合年增長率5.0％，超出高等教育行業整體2個百分點；隨著政策放寬，民辦高等教育招生總數有望再上一個台階，預計到2021年將達到8.0百萬人，2017年至2021年的復合年增長率4.3％。

(中時 )