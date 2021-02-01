中部建商富旺國際(6219)2020年12月自結稅前淨利2.06億元，稅後淨利2.05億元，EPS1.33元；2020年全年度自結稅前淨利達3.68億元，稅後淨利3.59億元，EPS2.33元，刷新近6年獲利新高紀錄。

富旺指出，據內政部全國建物買賣移轉棟數最新統計，2020年前11月總計29.12萬棟、年增7.1％，其中，以台中市地區的買賣移轉4.33萬棟、位居台灣第二，又根據內政部戶政司人口最新統計數據來看，2020年12月底台中市總人口數達282萬人、較2019年持續增加，可見受惠於台商資金加速回流投資，創造人口流動性與就業機會增加，加上台中市重大建設投資-離岸風電、捷運等，帶動中部不動產相關業者發展環境。

富旺說，2020年度公司已積極獵地、推出建案，規劃每年穩健去化旗下成屋與工業用地，將積極提升於全台建案與不動產覆蓋率，增添未來營運長期成長動能。

(時報資訊)