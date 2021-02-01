全球股市上周震盪加劇，不止美股連跌數日，就連亞洲股市也遭到波及，尤其是過去表現較強勢的東北亞股市，外資在上周對其賣超金額都創下了今年以來的記錄，尤其是台灣與韓國兩地股市皆遭外資大量賣超，就連過去十數周吸引資金淨流入的大陸與印度股市，買超力道也中斷。承受外資賣壓，主要亞股在上周全面收黑。

儘管今年以來全球對科技產品與半導體的需求持續升溫，但市場卻出現漲多拉回的壓力，根據統計，上周外資對韓國與台灣兩地股市分別賣超52.63億美元與45.88億美元，金額雙雙創下了今年新高；此外，大陸股市在上周同步遭到賣超調節10.42億美元，中斷了外資在大陸股市連續買超12周的記錄；就連獲得外資連買16周記錄的印度股市，上周也同樣面對了5.69億美元的淨流出，顯示在美股回檔修正的壓力下，亞洲股市同樣受到波及。

以價值型股票為主的東協股市，在上周同樣面臨外資調節的壓力，單是泰國一地外資就淨流出了4.43億美元，其餘包括印尼、馬來西亞與菲律賓等地，同樣也面臨資金淨流出並導致股市下跌。儘管在亞洲各國中，上周僅有越南一地迎接了外資淨流入，但當地股市修正的幅度卻高達9.44％，跌幅高居亞洲各國之冠。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，全球股市在上周開始步入震盪，連帶也讓VIX指數在上周攀升到33以上，不過美國十年期公債殖利率同期卻反向下滑到1.06。美元指數雖然反彈，但美元兌主要新興市場貨幣的匯率仍是下跌，就連國際股票型基金也持續吸引資金進駐，顯示目前市場並沒有積極的避險情緒，亞股在上周的震盪，主要是去年第四季以來的漲多修正所致。

林雅慧指出，通膨是當前大家較為關切的議題，目前全球經濟雖回溫，但由於疫情仍有變數，整體的消費與就業都尚未完全復甦，因此即便美國十年期公債殖利率有反彈，但全球通膨卻處於低點溫和反彈的狀況；而根據歷史經驗，這樣的環境相當有利於風險性資產的表現，尤其是股票與信用債券表現更是突出，所以就算近期全球股市震盪加劇，但股票的長線走勢還是相當看好。

摩根亞洲型產品經理張致寧分析，最近全球疫情有加劇的態勢，這也導致市場對亞洲科技產品出口需求的增加，比如最近車用產業晶片的庫存水位急降，再加上消費性電子需求激增，都促使市場加快了對半導體等科技製品的需求，讓東北亞各地的科技出口持續升溫。

張致寧說，根據統計，日本去年12月出口為近兩年來首見的正成長；南韓在今年元月的前20日出口增幅達10.2％；台灣在去年12月與2020全年的出口額也分別創下歷史單月與年度新高，12月外銷訂單年增長更創十年來最高增速的38.3％，這些都讓亞股在今年表現明顯領先全球股市，所以短線修正反而是長線投資人的進場時機。

張致寧指出，東協國家2020年經濟受疫情衝擊甚鉅，持續積極透過降息與財政刺激舉措支撐經濟增長。展望2021年，東協多數國家利率扣除通膨仍為正值，相對具貨幣政策施展彈性，包括泰國、印尼也均持續擴大公共支出、菲律賓則有望透過減企業稅率等結構性改革以提振景氣表現。

(工商 )