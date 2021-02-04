美國總統拜登今天與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話，商討如何攜手合作因應全球和區域挑戰，包括與中國打交道。

白宮在聲明中說，兩人也談到如何戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及對抗氣候變遷。

聲明還說，他們也都認為必須與其他盟邦及夥伴合作，共同對發動緬甸政變者究責。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100204

(中央社)