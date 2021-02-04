拜登與澳洲總理通話 談陸、緬甸政變 14:402021/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話，商討如何攜手合作因應全球和區域挑戰，包括與中國打交道。 白宮在聲明中說，兩人也談到如何戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及對抗氣候變遷。 聲明還說，他們也都認為必須與其他盟邦及夥伴合作，共同對發動緬甸政變者究責。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100204 拜登上任首次熱線文在寅 將盡快擬定對北韓戰略 美延長與俄國核子軍控協議 盼避免軍備競賽 (中央社) #緬甸 #合作 #政變 #聲明 #通話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際如制裁緬甸 恐推入北京懷抱 04:102021/02/04 國際大事 拜登對內須交代 難對中共示好 04:102021/02/04 焦點新聞 觀念平台－全球經濟競合時代的來臨與啟示 04:102021/02/04 專題周報 蓋亞那設立「台灣辦公室」 不涉及外交關係 13:242021/02/04 政治 美推供應鏈本土化 防受制中國 04:102021/02/04 產業財經 準美駐聯大使過去孔子學院演說引疑 人事案遭延 07:152021/02/04 國際 台灣保時捷Dream Together夢工程攜手荒野保護協會開啟環境保護新篇章 10:162021/02/04 汽車情報-汽車新聞 先挑釁大陸才會被貿易制裁 澳學者：要承認對關係破裂有責任 11:052021/02/04 財經 美清潔供應鏈 聚焦稀土半導體 04:102021/02/04 全球財經 Google板橋園區開幕 賴清德：顯示台美經貿合作更加強 14:102021/02/04 生活 前駐台代表馬凱琳 籲加拿大全面提升對台關係 13:252021/02/04 國際 國際熱門新聞 美挺自家出兵防衛台灣？民調一項結果令人意外 - 國際 大失敗！檢視川普貿易戰 美媒：除了讓拜登崩潰 沒別的 - 國際 川普政府告耶魯大學歧視亞裔 拜登上台後翻盤了 - 國際 受夠了籲彈劾川普 數百美國會員工曝身心重創內幕 - 國際 貼身護衛爆接受性賄賂 金正恩震怒處決女少校、肅清高官 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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