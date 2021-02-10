緬甸民眾持續進行反對政變的抗爭，由於前幾天曾發生軍警開槍擊傷抗爭者的事件，現在民眾為了避免與軍警衝突，再發明其他非暴力的抗爭法。星期三，首都仰光的一條街道上，出現幾十個充氣泳池，抗爭者躺在裡面舉著反政變標語。這可能是在諷刺警方鎮暴部隊曾以水砲噴灑抗爭者，所以抗爭者把泳池拿出來。

路透社報導，「泳池抗爭」發生在日本駐緬甸大使館附近，幾十名抗議者坐在色彩繽紛的，以海灘為主題的充氣泳池中，舉著標語牌，內容是嘲弄的軍政府領袖敏昂（Min Aung Hlaing）。

一個標語寫道「我們要求民主，而不是武裝搶劫」，而另一個標語是「我們正在和平抗議。」

星期二，在曼德勒和奈比多的抗議活動中，曾發生較嚴重的衝突，鎮暴警察使用水砲沖擊以驅散人群，而一些示威者扔石頭和瓶子。有些地方傳出槍聲，後得知是警方用鎮暴彈驅散人群。

抗爭者之所以在日本大使館附近，是因為日本是緬甸的主要投資國，因此他們呼籲日商與日本政府能出來主持公道，聽一聽緬甸人民的意見。

抗議者Kyaw Min說：「我們緬甸人民要告訴日本，日本自1960年代以來就支持緬甸的民主發展。我們希望日本和其他國家不要無視緬甸的局勢，希望他們幫助我們，支持釋放我們的領導人和恢復民主。」

(中時新聞網)