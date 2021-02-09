苗栗縣政府去年底核准造橋坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，在地居民強烈反抗，在掩埋場門口埋鍋造飯1個多月，面對即將到來的春節也將持續抗戰，苗栗縣議長鍾東錦協調業者春節不進場，9日前往掩埋場向鄉親承諾，希望能讓鄉親回家過好年。

坤輿事業廢棄物掩埋場獲縣府核准試運轉3個月，鄉親擔心家鄉變垃圾場，汙染居住環境，長期駐守掩埋場門口，阻擋2次業者載運大型機具進場，春節將至，自救會也持續抗爭，要在掩埋場門口前圍爐，保衛家園。9日鍾東錦到場關心，對居民保證，與業者溝通春節不進場，希望居民回家安心過年團圓。

鍾東錦透過環保局與業者溝通，獲得業者承諾春節期間不讓機具進場。鍾東錦表示，業者已承諾到初六期間，不會有任何動作，萬一有車子、怪手等機具進場或傾倒廢棄物等事情，他會負責載走清運，絕對不讓業者有違規舉動，否則將帶頭抗爭。

縣府環保局長陳華盛也到場強調，業者依法申請，縣府依法審查且過程皆遵照法令規定，後續仍將依法加強查核，督促業者落實各項環保措施，符合法規標準，避免影響環境品質。

自救會仍不放心，會依照原定的3班駐守輪值表，照表操課，堅守家園，除夕夜有3桌鄉親在場吃團圓飯。

(中時 )